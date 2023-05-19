Политолог спрогнозировал события после саммита G7 Политолог Межевич назвал символичным место проведения саммита G7 в Хиросиме

Фото: Adrian Wyld/Global Look Press

Премьер-министр Джастин Трюдо и другие лидеры присутствуют на первом рабочем заседании саммита G7

В успех украинского контрнаступления не верят ни Запад, ни сам Киев, поэтому чиновники с дипломатами пытаются придумать этому хоть сколь-либо удобоваримое объяснение, пишет ИА SM.News. По информации издания, на этом фоне Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в японской Хиросиме для обсуждения перемирия или мирного договора по Украине. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Николай Межевич высказал мнение, что на саммите будут просчитывать варианты капитуляции России.

Они просчитывают варианты нашей капитуляции. А у наших руководителей уже лежат сценарии капитуляции Зеленского. Это нормально, это естественный процесс, — считает эксперт.

При этом, как пишет издание, в самой «семерке» назрела усталость от необходимости «кормления» киевского режима. Так, против поставок военных самолетов Украине выступает канцлер Германии Олаф Шольц. США также не торопятся передавать ей истребители-бомбардировщики F-16. Кроме того, дальнейшая поддержка Украины может обернуться для европейских лидеров бунтами в их собственных странах. Однако, по словам Межевича, пока в «семерке» преобладает нежелание остановить конфликт.

Место, где они собрались, символично: под Хиросимой. Это признание того, что военное решение возобладало над политическим. То есть Япония не хотела капитулировать до применения ядерного оружия. Пришло ли это в голову тем мальчикам и девочкам, которые туда приехали? — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 приняли на саммите совместное заявление. Как говорится в документе, справедливый мир на Украине невозможен без полного вывода российских войск.