Политолог счёл слова НАТО о российской угрозе «зондированием» мнения США

https://static.news.ru/photo/3623fd68-6142-11eb-a7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sotiris Dimitropoulos via www.im/www.imago-images.de

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессивные действия России требуют увеличения оборонных расходов. По мнению члена Ассоциации военных политологов подполковника запаса Александра Перенджиева, такие слова являются на деле попыткой выяснить мнение на этот счёт нового президента США Джо Байдена, а связи с реальной угрозой со стороны России нет.

Заявление Столтенберга — это что-то вроде информационной разведки, я бы сказал, или зондирование почвы... Ну вот я сказал, надо увеличить расходы, и вот мы тут в Брюсселе считаем, что надо увеличить. А какое мнение Байдена? — приводит слова Перенджиева РИА Новости.

Эксперт заметил, что такая линия поведения уже стала обычной для Столтенберга, который в последние несколько лет постоянно говорит об увеличении расходов на оборону либо из-за России, либо из-за Китая. Перенджиев считает, что имеет место и обида.

Возможно, Столтенберг недоволен, что Россия и США быстро и без посредников договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С точки зрения специалиста, генсек НАТО хочет, чтобы о нём не забывали при принятии решений.

Ранее NEWS.ru писал, что телефонные переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным прошли по инициативе российской стороны, перед ними американский лидер провёл консультации с союзниками. Также американский лидер позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, «чтобы заверить в приверженности США Альянсу, основанному как оплот против российской агрессии».