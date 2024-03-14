Политолог рассказал, кто может заменить Сунака на посту премьера Британии Политолог Макаркин: Кэмерон может сменить Сунака на посту премьера Британии

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон мог бы сменить Риши Сунака на посту главы правительства Соединенного Королевства, но консерваторы вряд ли поддержат его кандидатуру, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, еще одним потенциальным кандидатом является Суэлла Браверман, ранее ушедшая в отставку с поста главы МВД Британии.

С одной стороны, есть экс-премьер Британии Дэвид Кемерон. Он проевропейский политик, который в свое время ушел в отставку, так как проиграл референдум по брекситу, и лишь недавно вернулся. Несмотря на свою биографию, «партия брексита» не считает его своим, для них он слишком умеренный политик. С другой стороны, есть Суэлла Браверман, которая при правительстве Сунака фактически возглавляла правое крыло консервативной партии, — отметил политолог.

Макаркин допустил, что часть сторонников брексита может поддержать кандидатуру Браверман. Однако для многих она остается неприемлемой фигурой, по его словам. При этом компромиссная фигура, которая бы всех устраивала, вряд ли вдохновит избирателей, потому что на выборах, как правило, голосуют эмоционально, отметил эксперт.

Поэтому в свое время и был избран Борис Джонсон, но он сделал слишком много ошибок, чтобы его решили вернуть. Как мы видим, альтернатива Сунаку попросту отсутствует, — констатировал он.

В связи с этим нельзя исключать, что Сунак не покинет свой пост до парламентских выборов, считает Макаркин. По данным Bloomberg, возможность замены премьера Британии до выборов обсуждалась членами кабинета министров.