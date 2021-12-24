Политолог рассказал, кого в Турции проверяют на «антиверность» Кадырову

Приезжающих в Турцию чеченцев проверяют на «антиверность» главе Чечни Рамзану Кадырову, рассказал политолог Артур Атаев «Царьграду». Это уже стало трендом, так как Турция предоставляет убежище ичкерийским террористам и даже блогерам, а отношения стран сложные, заявил он.

Дело в том, что с 1996 года, на начальном этапе, даже Азербайджан, потом Турция становится страной-прибежищем для сторонников так называемого «Имарата Кавказ» (организация признана в РФ террористической, её деятельность запрещена). Это не националистический террористический проект, а так называемый этнорелигиозный террористический проект, который существовал на Северном Кавказе, наиболее известным эмиром которого был Доку Умаров. Так вот, именно тогда с Турцией установились у «Имарата Кавказ» самые что ни на есть конкретные контакты. В отличие от этого Кадыров был жёстким противником «Имарата Кавказ» и имаратчиков в целом, — сообщил Атаев.

Он добавил, что турецкое руководство раздражено дружескими связями Рамзана Кадырова с арабами, например, с эмиром Дубая.

Ранее Рамзан Кадыров выразил протест из-за открытия в Турции парка имени Джохара Дудаева — первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Он заявил, что увековечивание имён террористов, совершивших преступления в России, может негативно сказаться на многолетних отношениях Москвы и Анкары, и обратился к МИД РФ с призывом принять дипломатические меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление по поводу такого решения со стороны Турции. Он добавил, что власти страны понимают эмоциональную реакцию на это событие от главы Чечни.