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Кадыров предупредил Турцию из-за открытия парка имени Дудаева

Глава Чечни Кадыров пригрозил Турции поставить памятник Оджалану
22:33, 21 декабря 2021
Кадыров предупредил Турцию из-за открытия парка имени Дудаева Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Увековечивание в Турции имён террористов, совершивших преступления в России, может негативно сказаться на многолетних отношениях Москвы и Анкары. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом он отреагировал на открытие в турецком городе Кёрфез парка, названного в честь первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева и установку там памятника ему.

Чеченский лидер пригрозил властям Турции ответить подобным же обазом.

В таком случае вполне логично и политически «зеркально» с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем, — написал Кадыров.

Также он обратился к МИД РФ с призывом обратить особое внимание на ситуацию и принять необходимые дипломатические меры.

От открытии парка имени Дудаева на северо-западе Турции стало известно в начале декабря. Власти города Кёрфез назвали чеченского сепаратиста символом борьбы за свободу. МИД РФ подверг критике действия турецких властей.

Джохар Дудаев был избран президентом Чечено-Ингушетии в 1991 году. Первым указом он установил независимость самопровозглашённой ЧРИ. Российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать мятежника. В результате в 1995 году Дудаев погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий. Поводом для заявления Кадырова послужили выступления жителей Ингушетии против работ «Чеченавтодора» на границе республик, которые якобы могут изменить русло реки Фортанга. Пользователи соцсетей в Ингушетии назвали происходящее очередной провокацией соседей. В парламенте Чечни заверили, что работы русло реки и границы Ингушетии не затрагивают.

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