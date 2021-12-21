Кадыров предупредил Турцию из-за открытия парка имени Дудаева

Увековечивание в Турции имён террористов, совершивших преступления в России, может негативно сказаться на многолетних отношениях Москвы и Анкары. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом он отреагировал на открытие в турецком городе Кёрфез парка, названного в честь первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева и установку там памятника ему.

Чеченский лидер пригрозил властям Турции ответить подобным же обазом.

В таком случае вполне логично и политически «зеркально» с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем, — написал Кадыров.

Также он обратился к МИД РФ с призывом обратить особое внимание на ситуацию и принять необходимые дипломатические меры.

От открытии парка имени Дудаева на северо-западе Турции стало известно в начале декабря. Власти города Кёрфез назвали чеченского сепаратиста символом борьбы за свободу. МИД РФ подверг критике действия турецких властей.

Джохар Дудаев был избран президентом Чечено-Ингушетии в 1991 году. Первым указом он установил независимость самопровозглашённой ЧРИ. Российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать мятежника. В результате в 1995 году Дудаев погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.