Кадыров пригрозил отнять у ингушей земли, переданные Дудаевым

Ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил во время выездного совещания в Галанчожском районе. Перевод его речи приводит издание «Фортанга».

Если вы не успокоитесь, я отберу всё, что Дудаев незаконно передал <...>. Я если отберу всё обратно — будет нехорошо. У нас есть сила забрать это всё обратно, несмотря на это, мы не сделали ни один шаг, не сказали ни одного слова. Это наша республика, мы будем её строить, приукрашать, — сказал лидер Чечни.

Кадыров призвал ингушей остановить «кучку провокаторов», которые стремятся «разыграть националистическую карту».

Если вы их не остановите, нам самим придётся их остановить. Тогда снова начнутся проблемы между нами, — предупредил он.

Кадыров также добавил, что ингуши произошли от чеченского народа и являются всего лишь ветвью чеченцев. Он заверил, что если они хотят жить на территории Чечни, то им дадут в аренду любую землю, позволят строить рестораны, турбазы, гостиницы. Кадыров подчеркнул, что чеченцы и ингуши должны жить в мире и согласии.

Поводом для заявления Кадырова послужили выступления жителей Ингушетии против работ «Чеченавтодора» на границе республик, которые якобы могут изменить русло реки Фортанга. Пользователи соцсетей в Ингушетии назвали происходящее очередной провокацией соседей. В парламенте Чечни заверили, что работы русло реки и границы Ингушетии не затрагивают.

В 90-х годы тогдашние лидеры Ингушетии и Чечни Руслан Аушев и Джохар Дудаев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением двух населённых пунктов, отошел к Ингушетии. Однако окончательного утверждения границы не произошло. Этот вопрос был вновь поднят в 2018 году. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Кадыров подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с ним Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района, а в ответ получила территорию на границе с Малгобекским районом.

Ранее Кадыров поспорил с главредом RT Маргаритой Симоньян по поводу указания в СМИ национальности преступников после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве, однако затем вступился за журналистку.