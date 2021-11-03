Кадыров отчитал Симоньян за пост в Telegram о кавказцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве. Политик в своём Telegram-канале посоветовал журналистке проверять информацию, прежде чем пиариться на той или иной теме.

Хотел бы ещё напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьёзного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме, — написал Кадыров.

Он также рассказал, что при попытках выяснить у главредов различных СМИ, почему они часто упоминают кавказцев в негативном ключе, он не раз получал ответ, что без этого не было бы просмотров.

Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются, или в них не указывается этническая или региональная принадлежность. Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления — давайте и тут называть национальность или хотя бы «лицо славянской национальности», «уроженец Москвы», — заключил Кадыров.

Таким образом он ответил на резкий пост из Telegram-канала Маргариты Симоньян. Главред RT выразила возмущение поведением участников драки в Москве и предупредила их, что подобные действия могут повлечь возвращение проверок, ужесточение требований о прописке и регистрации для приезжих. Журналистка напомнила, что сама является «лицом кавказской национальности» и регулярно подвергалась проверкам в метро, когда «понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад».

Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? — возмутилась Симоньян.

Ранее мужчина, подвергшийся нападению приезжих в Новой Москве, заявил, что перевёз жену с ребёнком в безопасное место. Инцидент произошёл вечером 4 ноября и сразу привлёк повышенное внимание пользователей Сети.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья.

У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать их действия на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».