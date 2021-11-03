Кадыров призвал прекратить травлю Симоньян после их спора о кавказцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о телефонном разговоре с журналисткой Маргаритой Симоньян. Они обсудили резонансный инцидент с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве и спор, который у них возник вокруг этого дела. По его словам, беседа прошла спокойно, без обид. Также политик призвал интернет-сообщество «не позориться» и не травить Симоньян. Об этом он написал в своё Telegram-канале.

По его словам, они поговорили о том, что правильно, а что нет. Они оказались едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов.

В любой конфликтной или спорной ситуации, которая может иметь серьёзные последствия для большого количества людей, всегда необходимо загадывать на несколько шагов вперёд. Драка в Ватутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплёки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами. Я уверен, что будь обе стороны конфликта одной национальности, никто и не придал бы этому значения, и в лентах новостей это событие незаметно бы проскочило как обычная пьяная драка, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни добавил, что журналисты и блогеры должны понимать: раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться.

Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение — высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного. <...> Не позорьтесь и будьте благоразумны, — призвал интернет-сообщество Кадыров.

Ранее он раскритиковал публикацию главреда RT о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве. Политик посоветовал журналистке проверять информацию, прежде чем пиариться на той или иной теме.