Политолог рассказал, чем обернётся для ЕС бойкот Штатами Олимпиады в Пекине

Бойкот политиками США Олимпийских игр в Пекине вынудит страны Евросоюза присоединиться к этому жесту, заявил политолог Владимир Корнилов «ПолитЭксперту». Такой поступок, в свою очередь, помешает установить дипломатические контакты с КНР. Сам бойкот политолог назвал давней традицией Штатов.

Поездка в Китай теперь будет расценена как бойкот позиции Соединённых Штатов. Вашингтон своими волюнтаристскими действиями, несогласованными с западными союзниками, подорвал возможность своих европейских партнёров воспользоваться Олимпиадой как площадкой для важных дипломатических и экономических переговоров с Китаем. В этом смысле США в очередной раз оказали плохую службу ЕС, — сказал Корнилов.

Он добавил, что отсутствие официальных лиц на Играх не сильно расстроит представителей Китая, потому что тот «никого не звал». Отправлять политиков на спортивные мероприятия никто не обязан, сообщил политолог.

Ранее стало известно, что австралийские политики тоже не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года. При этом премьер-министр государства Скотт Моррисон заверил, что местные атлеты получат возможность принять участие в соревнованиях.

Призвал к тотальному бойкоту Игр и Европарламент. По словам его зампредседателя Николы Бер, соревнования в КНР являются ошибочной площадкой в неправильном месте.

Такое отношение связано с тем, что в феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит против них массовые репрессии.