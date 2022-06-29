Политолог призвал перенаправить новую трассу до Китая в обход Казахстана Политолог Багдасаров призвал перенаправить новую трассу до Китая в обход Казахстана

Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/Global Look Press

Частную трассу «Меридиан», которая теперь должна через Россию соединить Иран и Китай, следует перенаправить в обход Казахстана, заявил политолог Семён Багдасаров ИА SM-News. По его мнению, важно учитывать политическую обстановку в этой стране. Трасса должна была идти из КНР в Европу, но её маршрут изменят.

Замысел правильный, но он не учитывает политические нюансы. Когда такие трассы делаются, нужно вникать, что в той стране происходит. Надо давать трезвую оценку. С Казахстаном всё непросто складывается, — сказал Багдасаров.

Он добавил, что следует направить «Меридиан» мимо Казахстана через территорию России с выходом к Каспийскому морю и «не вбухать деньги куда ни попадя».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал республики Донбасса квазигосударствами и добавил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

До этого первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Нур-Султан не будет инструментом для обхода американских и европейских санкций, введенных против России. По его словам, Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных рестрикций США и ЕС.