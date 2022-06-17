Токаев: Казахстан не признает ЛНР и ДНР Токаев заявил, что Казахстан не признает квазигосударства ДНР и ЛНР

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС

Касым-Жомарт Токаев

Казахстан скорее всего не признает независимости Донецкой Народной и Луганской Народной республик (ДНР и ЛНР), заявил президент среднеазиатской республики Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также назвал республики Донбасса квазигосударствами и добавил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк, — сказал Токаев.

В апреле первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Нур-Султан не будет инструментом для обхода американских и европейских санкций, введенных против России. По его словам, Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных рестрикций США и ЕС.