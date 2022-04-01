Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции США и ЕС

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил в интервью новостному порталу Euractiv первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулеймёнов. По его словам, Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных санкций США и ЕС.

Мы будем соблюдать санкции, несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, — подчеркнул Сулеймёнов.

Ранее сообщалось, что после старта российской специальной операции в западной экспертной среде появились призывы к администрации президента Байдена задуматься о наращивании присутствия США в странах Центральной Азии, которые, как считают исследователи, обеспокоены «перспективами повторить судьбу Украины». Как отмечал в своём недавнем анализе бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель, «следующими целями России после Украины могут стать Казахстан и его соседи по Центральной Азии.

После эвакуации иностранного контингента из Афганистана американские официальные лица интересовались у российских коллег возможностью использовать военные объекты в странах Центральной Азии для того, чтобы обмениваться разведывательными данными по поводу ситуации в Афганистане и противостоять «экспорту» радикальных элементов в другие государства региона. План предполагал временное развёртывание американских контртеррористических сил в бывших советских республиках, но видимых результатов это не принесло.