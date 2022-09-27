Политолог предупредил, что отказываться от «ядерных чемоданчиков» еще рано Политолог Светов: отказываться от «ядерных чемоданчиков» еще рано

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«Ядерный чемоданчик» до сих пор актуален, так как для запуска боеголовок не существует никакой автоматизированной системы, необходимо применить ключи, которые находятся у президента и министра обороны страны, сообщил «360» политолог и журналист Юрий Светов. В связи с эти он подчеркнул важность человеческого фактора при угрозе ядерной атаки, чтобы избежать ошибки.

Блокирующий человеческий фактор просто необходим. Были случаи и в Советском Союзе, и за рубежом, когда за ядерную атаку принимали, например, стаи птиц. Представьте себе, что было бы, если бы существовал автоматический ответ. Поэтому отказываться от знаменитых «ядерных чемоданчиков» никто не стал, — сказал он.

Он также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что при атаке ядерным оружием у Америки готов план действий. Как сообщил Светов, причины, которые могут принудить США или Россию применить ядерное оружие, четко определены в военной доктрине, которая есть у каждой страны. Главной из них является угроза суверенитету государства.

Мы знаем их доктрину, они знают нашу. <...> Однако я думаю, что самое главное в заявлении Блинкена — то, о чем не было сказано и чего так сильно ждут от американцев их союзники. Это два вопроса. Первый касается пятой статьи Устава НАТО. Она обязует оказывать помощь тем членам Альянса, которые подверглись агрессии. Означает ли это, что при нападении без применения ядерного оружия на Эстонию или, допустим, Польшу американцы применят атомные боеголовки? Ответа нет, — сообщил политолог.

Светов при этом отметил, что ответ на вопрос, применят ли США атомные ракеты в случае нападения на союзников Америки, остается неопределенным. Кроме этого, многих интересует, будет ли применено ядерное оружие Вашингтоном в Тайваньском вопросе в случае предполагаемой военной операции КНР. Политолог заключил, что вокруг этих вопросов и крутится вся интрига.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. Она добавила, что в настоящее время нет оснований для изменения уровня готовности американских ядерных сил. Она при этом не уточнила, какие действия Кремля могут спровоцировать подобное изменение.