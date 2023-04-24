Политолог предсказал судьбу посла КНР во Франции после высказываний о Крыме Политолог Марков: ЕС приложит усилия для отправки в отставку посла КНР во Франции

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Посол Китая во Франции Лу Шае

Евросоюз приложит максимум усилий для того, чтобы добиться отправки в отставку посла КНР во Франции Лу Шае, который высказался о принадлежности Крыма России, считает российский политолог Сергей Марков. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он уточнил, что страны Запада начали дипломатическую атаку на Китай, которая продолжится до того момента, пока посла не отстранят от работы.

Страны Запада начали массированную дипломатическую атаку на Китай в связи с интервью посла во Франции. <...> Уже и послов КНР в МИДы Прибалтики вызывают. И руководство ЕС атакует. <...> Атаки на МИД Китая продолжаются. Будут требовать главное — снять посла КНР во Франции с поста, — пояснил эксперт.

По словам политолога, Запад не хочет принимать отличные от общепринятых в Европе точки зрения, а риторика посла является для ЕС неприемлемой. Эксперт уточнил, что даже ответ МИД Китая о независимости стран бывших республик Советского Союза не остановит нападки на КНР. По мнению Маркова, это необходимо для того, чтобы публично послы больше не позволяли высказывать подобные точки зрения.

Посол Китая в Париже Лу Шае ранее в интервью LCI заявил, что Крым был российским еще до того, как советский лидер Никита Хрущев «подарил» его Украине. При этом дипломат усомнился в суверенитете стран бывшего СССР. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на это заявление уточнила, что Пекин уже неоднократно высказывал свою позицию относительно конфликта на Украине и готов содействовать работе по урегулированию кризиса.