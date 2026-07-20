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20 июля 2026 в 16:33

Самолет‑разведчик США вновь появился над Черным морем южнее Крыма

Американский самолет-разведчик ARTEMIS II снова замечен у берегов Крыма

Фото: Markus Mainka/Global Look Press
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Американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вновь зафиксирован во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа открытых полетных данных. Это уже не первое появление такого борта в данном районе за последнее время.

По имеющимся данным, Bombardier Challenger стартовал из Констанцы, Румыния, и направился на юго-восток. Далее он пролетал над Черным морем, двигаясь параллельно турецкому побережью в сторону Грузии. В Грузии самолет совершил разворот и продолжил путь обратно в Румынию.

Самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над нейтральными водами в южной части Черного моря 9 июля. Борт взлетел с аэродрома в Констанце. Тот же самолет совершал полеты в районе Калининградской области, используя воздушное пространство Литвы и Польши, а также нейтральные воды Балтийского моря.

7 июля на протяжении нескольких часов в непосредственной близости от воздушных границ Калининградской области выполнял полеты самолет НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II, предназначенный для ведения разведки и целеуказания. Борт совершил как минимум три замкнутых виража вокруг российского региона. Challenger поднялся в небо с авиабазы, расположенной неподалеку от румынского города Констанца.

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