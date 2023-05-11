Политолог предсказал потерю Зеленским поддержки США Политолог Саймс: в случае неудачного контрнаступления Зеленский лишится поддержки США

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки США в случае неудачного контрнаступления, уверен политолог-американист Дмитрий Саймс. Он рассказал ИА SM.News, что осенью в разгар избирательной компании на Украине у нынешнего лидера будут шансы только в том случае, если будут необходимые стратегические результаты в зоне спецоперации, понятные в Вашингтоне.

Будет недостаточно каких-то тактических прорывов, будут необходимы стратегические, очень понятные в Америке результаты, нетрудно предсказать, и я предскажу это с уверенностью, что наступит осенью. Начнется разгар избирательной кампании, и Зеленскому будет трудно, очень трудно, получать большую поддержку Соединенных Штатов, — отметил политолог.

По словам Саймса, президенту США Джо Байдену стратегическая победа ВСУ необходима в политических и электоральных целях. Политолог уверяет, что в Вашингтоне уже начинают уставать от постоянных трат на содержание Киева при отсутствии возможности говорить о якобы победе над Россией.

Это, действительно, серьезная проблема. Ее поднимают, в основном, республиканцы. Но, когда слышат, какие огромные суммы тратятся на это, начинают задаваться этим вопросом и более разумные люди на телевидении, в ведущих изданиях. Наконец, у них возникает ощущение озабоченности, — утверждает американист.

Саймс считает, что ожидаемое контрнаступление ВСУ администрация Байдена поддержит. При этом, если оно не будет «очевидно победоносным», Вашингтон откажется от дальнейшей помощи Украине, уверен политолог.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин ранее заявил, что Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, чтобы обеспечить хотя бы короткую передышку. По его словам, США и Запад разочарованы затягиванием украинского контрнаступления.