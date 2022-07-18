Политолог посоветовал Шольцу задуматься о своем будущем Политолог Светов посоветовал Шольцу задуматься о своем будущем

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Олаф Шольц

Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит задуматься о своем будущем, глядя на судьбу экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Италии Марио Драги, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с «360». Высказывания немецкого лидера в адрес России выглядят нелепо, когда у него в стране проблемы с экономикой, считает спикер.

Будет ли Шольц через год — это большой вопрос. Но ему следовало бы посмотреть на судьбу Джонсона, судьбу Драги в Италии, который вместо того, чтобы заниматься проблемами экономики, начал разрабатывать план перемирия между Россией и Украиной. Его судьба в парламенте сейчас решается. У Шольца может произойти то же самое, — сказал Светов.

Он добавил, что страны Запада хотят победить Россию любой ценой, чтобы не допустить конца удобного для них мира.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил, что ни одной санкции в отношении Москвы не отменят, если конфликт на Украине разрешится на «условиях России». Даже в НАТО больше не исключают нападения России, отметил он. Шольц также призвал немцев быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики.