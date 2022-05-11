Политолог: Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе

Матеуш Моравецкий / Фото Zbigniew Meissner/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польша в случае поражения российских войск в спецоперации на Украине хочет стать основным игроком в Восточной Европе с перспективой на приобретение статуса великой державы. Об этом заявил NEWS.ru директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, комментируя слова польского премьера Матеуша Моравецкого, который призвал уничтожить идеологию «Русского мира».

По словам политолога, расчёт Варшавы прост: всеми силами помогать киевскому режиму, после этого дождаться поражения российский войск на Украине. Марков считает, что сейчас польские власти вдохновляет не самый успешный первый этап специальной военной операции.

В перспективе они планируют перенести войну на Донбасс и в Крым, после этого, по их мнению, в России произойдёт государственный переворот, а Польша станет основным игроком в восточной Европе с перспективой на приобретение статуса великой державы, — заявил Марков.

Польша вышла на второе место после США по объёмам вооружений, поставляемых на Украину, сообщил ранее руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик. Польские власти заявили, что страна поставила на Украину вооружений на сумму семь миллиардов злотых ($1,6 млрд).