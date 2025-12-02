США могут сосредоточить основную власть на Украине в Верховной раде, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он не исключил, США в итоге приведут Украину к формату парламентско-президентской республики.

Верховная рада будет формировать кабинет министров, туда будут проходить люди по американской квоте, и это будет колониальное правительство с группой технократов. Не будет одного князька, а будет большое количество ставленников от МВФ и США. Такой сценарий мне кажется даже более вероятным, чем выдвижение какого-то одного сильного авторитарного лидера вместо Зеленского. Потому что такие персоналии в один момент тоже могут сорваться с цепи и начать проводить политику, которая не устраивает Вашингтон, — объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что у США нет явной кандидатуры на пост президента страны. По его мнению, сейчас многие украинские политики попытаются получить одобрение американцев. При этом собеседник добавил, что Великобритания хотела бы сделать главой Украины своего ставленника — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Я думаю, что британцы были бы не против участия Залужного в политике, потому что он такой же ставленник Лондона, как и [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Другое дело, что для США, на мой взгляд, пока что нет какой-то очевидной кандидатуры, которую они могли бы двигать на пост президента. Обсуждается много разных фигур, даже [Юлия] Тимошенко (экс-премьер Украины. — NEWS.ru), которая пыталась подкараулить Трампа у туалета на Давосском форуме. Многие сейчас на Украине пытаются получить грамоту на княжение от Трампа, но никто пока этот ярлык не получил, — резюмировал Дудаков.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что если Зеленский будет сменен на своем посту Залужным, мирные переговоры с Россией не увенчаются успехом. По его словам, намерения экс-главкома ВСУ не соответствуют интересам Москвы.