Политолог оценил шансы примирения Москвы и Киева после переизбрания Трампа Политолог Блохин: в случае переизбрания Трамп не сможет помирить Россию и Украину

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Дж. Трамп и Мелания Трамп

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не сможет резко поменять траекторию американской внешней политики и помирить Украину с Россией, заявил в беседе с НСН политолог Константин Блохин. Для этого его должны поддерживать местные элиты, однако во время прошлого президентского срока Трампа его попытка помириться с Москвой чуть не закончилась импичментом, напомнил эксперт. По его словам, США не станут отказываться от Украины, так как для них она является важным стратегическим активом.

Мы все видели, как в прошлый раз у Трампа получилось «улучшить» отношения России и США — это чуть не превратилось в импичмент. Пока это оторвано от реальности. Для США Украина сейчас важный стратегический актив, за который они боролись с середины 90-х годов, так просто от поддержки Украины они отказываться не будут, — рассказал Блохин.

Политолог уточнил, что Трамп воспринимает Украину как «разменную монету» в противостоянии с Китаем. При этом проблемы Киева для него не являются приоритетными, подчеркнул эксперт. Он добавил, что у Трампа хорошие шансы переизбраться на второй президентский срок, однако строить планы по примирению с Россией ему пока рискованно.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства «в ту же ночь» позвонит в Россию и на Украину коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его словам, в течение 24 часов лидеры трех государств заключат сделку, которая разрешит украинский конфликт. Политик добавил, что Россия никогда не прибегла бы к спецоперации на Украине, если бы в Белом доме заседала его администрация.