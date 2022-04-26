Политолог объяснил, как Хорватия может помешать Финляндии вступить в НАТО Политолог Кошкин заявил, что для вступления Финляндии в НАТО потребуются голоса 30 стран

Заведующий кафедрой политологии социологии в РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с NEWS.ru объяснил, что решение о принятии Финляндии в состав НАТО потребует потребует одобрения всех 30 стран-членов блока. По его словам, США будут оказывать давление на другие государства с целью принятия положительного решения по вступлению.

Все 30 стран должны проголосовать единогласно, ещё вопрос, будут ли все голосовать, так что с принятием это проблема прямо сейчас, Хорватия может заблокировать данную инициативу, — заявил Кошкин.

Также эксперт перечислил методы, с помощью которых США намерены добиться положительного решения государств по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Уговаривать, найти компромат на руководство, заплатить им деньги, дать взятку, устроить на учёбу детей, вот этим всем занимаются Соединённые Штаты, когда проталкивают свои решения, при том в открытую, именно так это и делается, — добавил Кошкин.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО. Глава государства сообщил, что вступление скандинавских государств в Альянс необходимо отложить до момента полного разрешения вопросов на Балканах.