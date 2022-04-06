Политолог обвинил западные СМИ в расчеловечивании русских

Западные СМИ расчеловечивают русских и представляют их монстрами на фоне военной операции на Украине, заявил политолог и историк Владимир Корнилов изданию ИА SM-News. Журналисты обманывают аудиторию, когда демонстрируют доказательства своих обвинений в адрес российской армии, считает он.

Эта пресса будет вести свою линию, свою кампанию и во всем обвинять Россию, русских, страшных русских. Расчеловечивание русских идет полным ходом. Нас представляют монстрами. Но, видите ли, тем не менее, когда приводятся якобы доказательства «пыток», которые «совершают русские», почему-то приводят фото зверств, которые творят украинские нацисты, — сказал Корнилов.

Он добавил, что у России при этом «полно поддержки», особенно в Африке и в Азии. А, например, соцсеть Twitter пропускает и не банит хештег «Я вместе с Путиным».

Ранее президент США Джо Байден на фоне материалов западных и украинских СМИ, демонстрирующих массовые убийства мирных граждан в городе Буче, вновь назвал Владимира Путина «военным преступником». Он добавил, что Путин «жесток».

Также президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против РФ из-за ситуации в украинском городе Буче. По его словам, есть серьёзные доказательства военных преступлений.