Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана

Соединенные Штаты намеренно выдвинули Ирану неприемлемые условия урегулирования конфликта для проведения наземной операции, заявил NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, Вашингтон пытается замаскировать свою военную активность под предлогом мирных инициатив.

США используют дипломатическое прикрытие военной агрессии, потому что в плане из 15 пунктов, который они сейчас предлагают Ирану, нет ничего, о чем можно было бы договариваться, поскольку там идут только требования. Вашингтон требует от Тегерана убрать ядерное оружие, чтобы окончательно разворотить страну, как это было с Ираком, Афганистаном или десятком других государств. Американцы прекрасно понимают невыгодность своих условий. Они используют эту дипломатическую уловку, чтобы начать наземное вторжение, — пояснил Ярошенко.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты прибегают к своему традиционному методу, чтобы выйти на международную арену и представить мировому сообществу якобы мирный план. При этом, по словам политолога, Иран успешно приспособился к жизни в условиях санкций, и это явно не та причина, по которой следует отказываться от своего суверенитета или ядерной программы.

Требование открыть Ормузский пролив тоже для Ирана неприемлемо, поскольку именно у него эффективный инструмент для ослабления Запада и внесения раздора между западными странами. Проблемы с нефтью отражаются прежде всего на европейцах, которые теперь вынуждены искать пути давления на США, чтобы те прекратили агрессию против иранцев, — заключил Ярошенко.

Ранее появилась информация, что Вашингтон предложил Тегерану план по урегулированию конфликта. Как сообщает зарубежная пресса, документ из 15 пунктов передали Ирану через посредничество Пакистана.