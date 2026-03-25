25 марта 2026 в 15:15

Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана

Политолог Ярошенко: США озвучили невыгодные условия Ирану ради наземной операции

Соединенные Штаты намеренно выдвинули Ирану неприемлемые условия урегулирования конфликта для проведения наземной операции, заявил NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, Вашингтон пытается замаскировать свою военную активность под предлогом мирных инициатив.

США используют дипломатическое прикрытие военной агрессии, потому что в плане из 15 пунктов, который они сейчас предлагают Ирану, нет ничего, о чем можно было бы договариваться, поскольку там идут только требования. Вашингтон требует от Тегерана убрать ядерное оружие, чтобы окончательно разворотить страну, как это было с Ираком, Афганистаном или десятком других государств. Американцы прекрасно понимают невыгодность своих условий. Они используют эту дипломатическую уловку, чтобы начать наземное вторжение, — пояснил Ярошенко.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты прибегают к своему традиционному методу, чтобы выйти на международную арену и представить мировому сообществу якобы мирный план. При этом, по словам политолога, Иран успешно приспособился к жизни в условиях санкций, и это явно не та причина, по которой следует отказываться от своего суверенитета или ядерной программы.

Требование открыть Ормузский пролив тоже для Ирана неприемлемо, поскольку именно у него эффективный инструмент для ослабления Запада и внесения раздора между западными странами. Проблемы с нефтью отражаются прежде всего на европейцах, которые теперь вынуждены искать пути давления на США, чтобы те прекратили агрессию против иранцев, — заключил Ярошенко.

Ранее появилась информация, что Вашингтон предложил Тегерану план по урегулированию конфликта. Как сообщает зарубежная пресса, документ из 15 пунктов передали Ирану через посредничество Пакистана.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржца с туберкулезом госпитализировали по требованию прокуратуры
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

