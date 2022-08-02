Политолог назвал причины экономических проблем Турции Политолог Аватков: турецкая экономика испытывает проблемы из-за давления Запада

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Причинами экономических проблем в Турции на данный момент является давление со стороны Запада и военные расходы, заявил тюрколог, политолог, доктор политических наук Владимир Аватков. Он также отметил, что в стране растет поддержка оппозиции, пишет ИА SM-News.

Это и проблемы санкционного давления, которое оказывается на турецкую республику со стороны Запада, это проблема с логистическими цепочками, с поставками в Европу, сложности с Грецией. <...> Военные расходы — это всегда очень большое и серьёзное давление на экономику страны, а учитывая большие геополитические планы, это давление, судя по всему, будет только нарастать, — пояснил востоковед.

Аватков также отметил, что у экономики Турции есть проблемы со стратегическим целеполаганием. Можно заключить, что в этом отношении она находится в кризисе, рассказал эксперт.

Согласно последним данным Турецкого института статистики, экспорт товаров из Турции в Россию за июнь 2022 года увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. Только на поставке товаров в Россию она заработала рекордные $791,4 млн. Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов отметил, что Турция адаптируется к российскому рынку и на фоне санкций может занять четвертое место в списке основных стран — экспортеров.