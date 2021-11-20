Политолог назвал неизбежной войну между Россией и Западом

Военный конфликт между Россией и странами Запада более чем возможен. Под вопросом лишь сроки его начала и оружие, которое может быть применено в ходе конфликта. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил в интервью «Украина.ру».

Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, — сказал он.

По словам эксперта, на самом деле войн никто не хочет, но «они сами начинаются». В пример он привёл Первую мировую войну и конфликт во Вьетнаме.

Политолог добавил, что России следует ожидать эскалации на нескольких направлениях — со стороны Украины, Польши, Закавказья, Турции, а также Северного полюса.

Всё, что направлено против России, её существования, её границ, будет поддерживаться всем Западом на все сто процентов, — подчеркнул он.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают напряжённость, которой не было даже во времена холодной войны. Конкуренция между державами ведёт к ещё большему её усилению. Поэтому открытый конфликт может вспыхнуть из-за любой «случайности».