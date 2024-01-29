Политолог допустил удары США по местам размещения ракет Ирана Политолог Светов: США могут нанести удары по местам размещения ракет Ирана

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут нанести удары по нефтеперерабатывающим комплексам и местам размещения ракет Ирана, предположил политолог Юрий Светов. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что это может стать ответной реакцией на атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих.

В конгрессе Соединенных Штатов давно призывают — есть такие горячие головы — нанести удар по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана, по местам размещения их ракет, и это вполне возможная ситуация, что такое могут сделать, — уточнил политолог.

Светов отметил, что обстановка продолжает обостряться. По его словам, многое зависит от того, на что решится президент США Джо Байден. Эксперт пояснил, что американский лидер находится под давлением, его часто обвиняют в нерешительности и неготовности реагировать на атаки.

Но я думаю, если они нанесут удар по Ирану, то они в ответ получат тоже еще более серьезные атаки, — заключил политолог.

Атака на американскую военную базу в Иордании, расположенную недалеко от границы с Сирией, произошла вечером 27 января. В результате удара погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президента США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.