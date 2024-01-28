Трое военных США погибли при атаке на американскую базу в Иордании

Фото: U.S. Navy/Seaman Sawyer Connally

Беспилотник осуществил атаку на военную базу Соединенных Штатов на севере Иордании, говорится в обнародованном заявлении Центрального командования ВС США. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали, передает Sky News. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемых Ираном.

Пока мы все еще собираем факты об этой атаке, мы знаем, что она была осуществлена радикальными группировками боевиков, поддерживаемых Ираном, действующими в Сирии и Ираке, — заявил американский лидер.

Байден также подчеркнул, что это первый случай гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке с начала палестино-израильского конфликта. Глава государства отметил, что атака была осуществлена вечером 27 января. Личности погибших военных пока не разглашаются до информирования их родственников.

Ранее несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.