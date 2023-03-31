Евгений Грачев

Политконсультант раскрыл «тайный план» Китая и России о разделении мира Политконсультант Перла: КНР и РФ хотят разделить мир на сферу влияния США и независимые страны

31 марта 2023 в 11:28

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года