Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в ходе закрытого обсуждения мирного плана по Украине могли на самом деле говорить о разделении мира на страны из сферы влияния США и независимые государства, предположил в беседе с «Царьградом» политический консультант Андрей Перла. По его словам, «тайный план» Пекина подразумевает приятельские отношения с партнерами. Эксперт пояснил, что это отличается от поведения Запада, который пытается привить остальным странам собственные нормы.
Мирный план Си включает в себя очень важную вещь, которую мы очень редко проговариваем, а между тем Китай не собирается никого культурно подавлять, Китай не собирается никого учить жить. <...> Китайцы спокойно говорят партнёрам: пожалуйста, у себя живите так, как вы считаете правильным, мы будем то же самое делать у себя, и мы не будем вас ни к чему принуждать, потому что не видим в этом никакого прагматического смысла, — объяснил Перла.
Также политконсультант отметил, что в ходе закрытого обсуждения Путин и Си Цзиньпин обсудили роль доллара в мировой экономике. Китай пытается добиться того, чтобы американская валюта перестала быть резервной. Для этого достаточно начать проводить сделки по энергоносителям не только в долларах, но и в других национальных валютах, отметил эксперт. По его словам, долларовая монополия завершится, когда нефтяные фьючерсы начнут торговаться, например, в юанях.
Австралийский генерал Мик Райан ранее сообщил, что Украину ждут большие проблемы из-за возможного углубления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере разведданных. По его словам, после переговоров Путина и Си Цзиньпина Москва может начать получать от китайских источников дополнительную информацию об украинской стороне, что даст ей больше пространства для военных и политических маневров.