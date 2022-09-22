Политиков никто не слышит: как проходит Неделя большой дипломатии на ГА ООН Украина потребовала лишить Россию права голоса в ООН, но это не под силу никому, даже США

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В Нью-Йорке в самом разгаре 77-я сессия Генассамблеи ООН, которая впервые собралась очно после двухлетнего перерыва на пандемию. На Неделю высокого уровня приехали президенты, премьер-министры и шефы дипломатий из полутора сотен стран со всего мира. Как и ожидалось, ситуация вокруг Украины затмила остальную повестку — от глобального потепления до бедности в развивающихся странах. С трибуны ООН уже выступили лидеры США, Германии, Франции, Турции, Бразилии, африканских стран. Условно они разделились на два лагеря: тех, кто выступил за продолжение военной помощи Украине, и тех, кто призвал к нейтралитету. Предварительные итоги дискуссии резюмировал глава Сербии Александр Вучич: «Реальность такова, что никто друг друга не слышит. Никто не стремится к заключению соглашений и реальному решению проблем, но заботиться только о собственных интересах».

Давайте не будем питать иллюзий: в мире бушует шторм, — оценил мировой климат генсек ООН Антониу Гутерриш. — Генеральная Ассамблея собирается на фоне великих угроз: наш мир отравлен войной, подорван климатическим хаосом, изранен ненавистью и опозорен нищетой, голодом и неравенством.

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Он выразил надежду, что мировые лидеры подарят человечеству «надежду на преодоление кризисов через диалог». Однако начало Недели высокой дипломатии на Генассамблее не принесло особого прогресса. Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден призывал не допустить ядерной войны, которую невозможно выиграть (то же самое говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг), а также пообещал всеобъемлющую поддержку Украине. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что в ближайшее время Брюссель согласует новый пакет санкций против Москвы, «как персональных, так и секторальных» (по некоторым данным, европейцы, к примеру, хотят еще больше урезать торговлю предметами роскоши с Россией), а страны ЕС продолжат помогать Киеву, в том числе оружием. Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил, что никто «не должен оставаться нейтральным» в связи с происходящим на Украине.

Западному блоку дипломатично оппонировали представители других регионов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главное — переговоры и Анкара готова выступать посредником в любых инициативах, которые поспособствуют скорейшему разрешению кризиса. А лидеры Африки возмущались, что определенные нации «прессуют страны по всему миру, требуя от них занять одну из сторон конфликта».

Это первая Генассамблея фундаментально разделенного мира. Мы провели шесть месяцев, поколачивая друг друга. Теперь перчатки скинуты, — признает директор Международной кризисной группы, эксперт ООН Ричард Гован, которого цитирует The New Times.

Особое внимание СМИ было приковано к выступлениям Байдена, который прибыл в Нью-Йорк на день позже графика из-за похорон британской королевы, и президента Украины Владимира Зеленского. Его в штаб-квартире ООН представляла супруга Елена Зеленская, а сам он произнес речь по видеосвязи. Хотя это не предусмотрено протоколом Генассамблеи, так что за изменение процедуры пришлось специально голосовать: 101 государство выступило за то, чтобы дать возможность Зеленскому выступить дистанционно, семь делегаций высказались против, включая Россию, Белоруссию и Сирию. Среди призывов Зеленского — лишить РФ «права принятия решений» в Совбезе ООН, пока продолжаются боевые действия.

Фото: Lev Radin/Global Look Press Джо Байден

Однако юристы-международники говорят, что это в принципе невозможно, как и в отношении остальных членов пятерки постоянных членов — США, Китая, Франции и Великобритании.

В Уставе ООН (подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско. — NEWS.ru) основное положение как раз касается постоянного членства в Совбезе и права вето. Когда Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали это положение (о чем свидетельствуют мемуары), то допускали, что со временем некоторые государства попробуют поднять вопрос о пересмотре этого положения. Поэтому в Устав ООН был включен пункт о внесении изменений. Чтобы внести изменения в Устав ООН (например, включить кого-то или, наоборот, исключить из рядов постоянных членов Совбеза), требуется прежде всего, чтобы две трети государств — членов ООН поставили такой вопрос об изменении. После того как они внесут предложение, требуется, чтобы имеющиеся две трети государств его ратифицировали, и среди этих двух третей должны быть голоса пяти постоянных членов Совбеза. Иначе говоря: если две трети скажут «да», а Россия скажет «нет», то решение принято не будет, — пояснил NEWS.ru заслуженный юрист РФ, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе.

Другими словами, Россия всегда сможет наложить вето на попытки лишить ее права вето. При этом если посмотреть на выступления нынешней сессии, то больше ни один из политических лидеров (включая Байдена и европейцев) и не поднимал вопрос о том, чтобы пересмотреть фундаментальные права РФ в ООН.

К слову, глава МИД РФ Сергей Лавров свой второй день на Генассамблее начал с участия во встрече министров иностранных дел «Группы друзей в защиту Устава ООН». Также глава МИД РФ принял участие в специально созванном заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине. На нем Лавров докладывал о спецоперации и убеждал мировую общественность в том, почему Москва считает ее необходимой.

Фото: МИД РФ Министерская встреча «Группы друзей в защиту Устава ООН»

График министра на полях ГА ООН выглядит не менее плотным, чем в предыдущие годы. Правда, встреч с «западными партнерами» в нем очень мало. Так, Лавров провел переговоры с президентом нейтральной Швейцарии, главой департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом, с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, с венгерским дипломатом Чабой Кёрёши, который сейчас председательствует на Генасамблее. Кстати, сам господин Кёрёши часть своего выступления с трибуны ООН произнес по-русски.

Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко когда насилие по всему миру бывало столь жестоким, — говорил венгр на русском языке.

Также в РИА Новости сообщили со ссылкой на Cyprus Mail, что президент Кипра Никос Анастасиадис в среду отменил встречу с Лавровым. Впрочем, подтвердить эту информацию невозможно, ведь график двусторонних встреч главы МИД РФ никогда не объявляется заранее.

Фото: МИД РФ Сергей Лавров

Среди других дипломатов, с которыми уже успел пообщаться Лавров, его коллеги из Египта, Венесуэлы, Китая, Бразилии, Боливии, Венесуэлы. Он также встретился с главой Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и гендиректором МАТАГЭ Рафаэлем Гросси, недавно приезжавшим во главе миссии наблюдателей на Запорожскую АЭС. Правда, пока не ясно, готовы ли Москва и Киев к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции с соответствующим юридическим статусом.

Когда в Москву пришла ночь, в Нью-Йорке продолжался дипломатический марафон Лаврова. Его выступление на Генассамблее запланировано на 24 сентября.