Политик назвал большую ошибку России в отношениях с Западом Политик Царев назвал ошибкой отсутствие контрсанкций России в отношении Запада

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Большой ошибкой России в отношениях с Западом является отсутствие симметричных контрсанкций, заявил в беседе с «Царьградом» политик Олег Царев. По его мнению, Москве пора прекратить стесняться, не отвечая на недружественные выпады.

Эксперт отметил, что после того, как в Евросоюзе разъяснили санкционные рекомендации, в соответствии с которыми у россиян смогут изымать на границе автомобили и другие личные вещи, со стороны Москвы должны последовать контрмеры.

По словам политика, ситуация тянется еще с 2014 года. Царев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости введения симметричных мер в ответ на санкции Запада, однако ответственные чиновники по-прежнему бездействуют.

Ввели санкции — мы ввели санкции. Конфисковали наши активы — мы конфисковали их активы. А мы что делаем? А мы погашаем кредиты, как не в себе. Наши госкорпорации ускоренно отдают займы, которые брали в зарубежных банках. <...> Это ужас какой-то, — подчеркнул эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2024 года ответные меры, которыми в 2014 году было введено продовольственное эмбарго. Предыдущий срок по импортным ограничениям в продовольственном секторе был установлен до 1 января 2024 года.