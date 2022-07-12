Politico усомнилось в пользе поездки Байдена на Ближний Восток Politico: поездка Байдена на Ближний Восток не собьёт цены на бензин в США

Фото: Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране. У Саудовской Аравии нет столько нефти, чтобы повлиять на рынок, сообщает Politico.

Саудовская Аравия не обладает достаточным объёмом нефти, чтобы выделить его. Она с трудом достигает собственных целей производства. Для выделения любых дополнительных объёмов было бы необходимо достижение консенсуса среди членов ОПЕК+, — отмечается в публикации.

Издание считает, что в ситуации, когда Эр-Рияд вдруг наполнит мировой рынок своей нефтью, нет гарантий на снижение цен на бензин.

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил: его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином. Он добавил, что водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия.