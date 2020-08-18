Политаналитик назвал межклановые трения в армии причиной мятежа в Мали

https://static.news.ru/photo/a6d63284-e19e-11ea-939a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa

Военные, арестовавшие президента и премьер-министра Мали, до сих пор не обратились к нации, поэтому нет оснований считать, что случившееся — переворот, а они претендуют на власть в стране, считает политический аналитик Салиф Сидибе.

По мнению политаналитика, который сам проживает в столице Мали Бамако, причиной мятежа военных вполне могли стать трения и межклановые противостояния внутри самой армии, передаёт ТАСС.

Дело в том, что за годы президентства Кейты, который находится на высшем посту с 2013 года, финансирование армии заметно увеличилось. Повысились зарплаты военным, премии, суточные, отпускные, установлено попечение государства над детьми военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей. Вместе с тем в армейской среде были и остаются группы, считающие, что не все выделяемые правительством деньги доходят в полном объёме до вооружённых сил. Кто-то думает, что его обделили, дали одним денег больше в ущерб другим, — разъяснил свою точку зрения эксперт.

Сидибе отметил, что если мятежники захотят взять власть в стране в свои руки, что пока совершенно неочевидно, они столкнутся с санкциями соседних государств и региональных сообществ. Поэтому аналитик не исключает, что таким образом военные решили поговорить с президентом на своих условиях, чтобы «обсудить актуальные для них вопросы, в том числе финансовые».

18 августа военные ворвались в резиденцию главы государства Себеникоро в столице Мали Бамако и увезли первых лиц государства на крупнейший военный объект в пригороде. Именно на этой военной базе начался мятеж. Вечером в столице Мали произошли погромы. Люди врывались в правительственные здания и занимались грабежом.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники посольства России в Мали находятся в безопасности. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.