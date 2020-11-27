Полицию Варшавы могут лишить зарплаты за применение силы

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригрозил оставить полицию города без зарплат. Причина — жестокость, проявленная на митингах из-за закона об абортах.

Если полиция продолжит применять силу против протестующих на улицах, то... я не представляю себе другого решения, как приостановить поддержку, — цитирует его Lenta.ru.

Тшасковский добавил, что правящая партия «Право и справедливость» оказывает давление на руководство полиции, и та подавляет демонстрации антитеррористическими отрядами.

В октябре Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о планах внести в парламент проект закона, разрешающий аборты при летальной патологии плода, когда врачам известно, что ребёнок не выживет после родов.