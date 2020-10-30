В Польше могут разрешить аборты в случае риска летальной патологии

https://static.news.ru/photo/2bc785e2-1ac5-11eb-add4-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил о планах внести в парламент проект закона, разрешающий аборты при летальной патологии плода, когда врачам известно, что ребёнок не выживет после родов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента республики.

Это чрезвычайно деликатная и болезненная ситуация для каждой мамы, для каждого родителя. В случае летальных дефектов смерть ребёнка неминуема. Следовательно, защита его жизни недоступна человеческим силам, — говорится в сообщении.

Такое решение Дуда принял на фоне скандала, разворачивающегося в Польше из-за запрета Конституционного суда на аборт по причине патологии плода. По словам польского лидера, он не поддерживает «евгенический аборт», но решение КС привело к ситуации, когда аборт попал под запрет даже при летальных патологиях, когда врачам заранее известно, что плод не выживет после родов.

С 1993 года в Польше действует компромиссный закон, запрещающий аборты без медицинских показаний, без угрозы для жизни матери или серьёзной патологии плода до 12-й недели беременности. Также аборт разрешён в случае, если ребёнок зачат при изнасиловании. Представители консервативной правящей партии выступают за дополнительные ограничения в этом вопросе.

Как писал NEWS.ru, 22 октября Конституционный суд республики признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным. Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации.