Полиция застрелила отца, который несколько лет скрывался в лесах с детьми В Новой Зеландии застрелен мужчина, годами скрывавшийся в лесах с тремя детьми

В Новой Зеландии мужчина был убит в ходе вооруженного столкновения с полицией, прибывшей на вызов о попытке ограбления, передает CNN. Том Филлипс на протяжении нескольких лет скрывался от властей вместе с тремя детьми в удаленных лесах.

Утром в понедельник в районе Пойпои полиция получила информацию о взломе магазина сельскохозяйственных товаров. С места преступления уехал квадроцикл, на котором находились двое злоумышленников.

На ближайшем перекрестке правоохранители установили специальные шипы для пробивки шин. На них наехало транспортное средство и остановилось. Первый прибывший на место офицер подвергся нападению и был обстрелян с близкого расстояния. В результате огнестрельного ранения в голову офицер сумел укрыться.

На место происшествия прибыло подкрепление, после чего началась перестрелка. В ходе боя второй полицейский нейтрализовал нападавшего. Им оказался Томас Каллам Филлипс, который находился в розыске с декабря 2021 года.

Во время происшествия с отцом находился один из его детей. Этот ребенок был задержан и взят под государственную охрану. Местоположение двух других несовершеннолетних остается неизвестным. Правоохранительные органы задействовали значительные силы для их поисков.

