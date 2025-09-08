Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 10:21

Полиция застрелила отца, который несколько лет скрывался в лесах с детьми

В Новой Зеландии застрелен мужчина, годами скрывавшийся в лесах с тремя детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии мужчина был убит в ходе вооруженного столкновения с полицией, прибывшей на вызов о попытке ограбления, передает CNN. Том Филлипс на протяжении нескольких лет скрывался от властей вместе с тремя детьми в удаленных лесах.

Утром в понедельник в районе Пойпои полиция получила информацию о взломе магазина сельскохозяйственных товаров. С места преступления уехал квадроцикл, на котором находились двое злоумышленников.

На ближайшем перекрестке правоохранители установили специальные шипы для пробивки шин. На них наехало транспортное средство и остановилось. Первый прибывший на место офицер подвергся нападению и был обстрелян с близкого расстояния. В результате огнестрельного ранения в голову офицер сумел укрыться.

На место происшествия прибыло подкрепление, после чего началась перестрелка. В ходе боя второй полицейский нейтрализовал нападавшего. Им оказался Томас Каллам Филлипс, который находился в розыске с декабря 2021 года.

Во время происшествия с отцом находился один из его детей. Этот ребенок был задержан и взят под государственную охрану. Местоположение двух других несовершеннолетних остается неизвестным. Правоохранительные органы задействовали значительные силы для их поисков.

Ранее в бразильском городе Сорокаба полиция спасла шестилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в неволе. По сообщению правоохранительных органов, родители не давали ей возможности развиваться и общаться с внешним миром.

Новая Зеландия
мужчина
полиция
перестрелка
