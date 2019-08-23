Полиция Гонконга задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах города.
Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, — говорится на сайте полиции.
Отмечается, что люди были задержаны в том числе за незаконное собрание, хранение оружия и нападение на офицеров полиции.
Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Граждане выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.
Как ранее писал News.ru, полиция Гонконга применила против протестующих, которые начали строить баррикаду у полицейского участка, слезоточивый газ.