Полиция Гонконга применила против протестующих, которые начали строить баррикаду у полицейского участка, слезоточивый газ.
Об этом сообщила телерадиокорпорация RTHK.
Митингующие начали строить баррикаду с помощью бамбуковых палок и пластиковых барьеров с водой.
Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Граждане выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.
Как ранее писал News.ru, многокилометровые живые цепи образовали активисты в Гонконге, взявшись за руки. Акцию приурочили к 30-й годовщине аналогичного события в советской Прибалтике.