https://static.news.ru/photo/47e20806-c65c-11e9-b35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга применила против протестующих, которые начали строить баррикаду у полицейского участка, слезоточивый газ.

Об этом сообщила телерадиокорпорация RTHK.

Митингующие начали строить баррикаду с помощью бамбуковых палок и пластиковых барьеров с водой.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Граждане выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

Как ранее писал News.ru, многокилометровые живые цепи образовали активисты в Гонконге, взявшись за руки. Акцию приурочили к 30-й годовщине аналогичного события в советской Прибалтике.