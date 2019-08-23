Многокилометровые живые цепи образовали активисты в Гонконге, взявшись за руки. Акцию приурочили к 30-й годовщине аналогичного события в советской Прибалтике.
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Очевидцы сообщают, что мероприятие проходит мирно, полиция не делает попыток вмешаться. Некоторые из участников держат в руках фонарики и поют песни.
Акцию «Балтийский путь» провели 23 августа 1989 года в Литве, Латвии и Эстонии. Более двух миллионов человек, взявшись за руки, образовали живую цепь от Вильнюса до Таллина.
В Гонконге уже около двух месяцев продолжаются протесты против предложенного местными властями законопроекта о выдаче из Гонконга в материковый Китай лиц, подозреваемых в КНР в совершении преступления. Местный глава сняла вопрос о законе с повестки дня, однако протесты продолжились.
В одной из последних манифестаций приняло участие более полутора миллиона человек, писал News.ru.