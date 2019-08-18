https://static.news.ru/photo/bdeb9532-c1cd-11e9-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Sator/dpa/Global Look Press

Число участников очередной акции протеста в Гонконге составило 1,7 млн человек. Об этом заявили организаторы митинга.

Протестующие начали собираться в парке «Виктория». При этом организаторам удалось согласовать с властями только митинг. Шествие демонстрантам запретили. Однако толпа прибывала и вскоре заполонила близлежащие улицы. Акция продолжалась до темноты.

Местная полиция данных о численности протестующих не предоставила, сообщает издание South China Morning Post .

Ранее News.ru писал, что власти Китая назвали организаторов протестных акций. В Пекине заявили, что за демонстрациями стоит так называемая «гонконгская банда четырёх», которая наносит своими действиями значительный ущерб социально-экономической обстановке в регионе.