Число участников очередной акции протеста в Гонконге составило 1,7 млн человек. Об этом заявили организаторы митинга.
Протестующие начали собираться в парке «Виктория». При этом организаторам удалось согласовать с властями только митинг. Шествие демонстрантам запретили. Однако толпа прибывала и вскоре заполонила близлежащие улицы. Акция продолжалась до темноты.
Местная полиция данных о численности протестующих не предоставила, сообщает издание
Ранее News.ru писал, что власти Китая назвали организаторов протестных акций. В Пекине заявили, что за демонстрациями стоит так называемая «гонконгская банда четырёх», которая наносит своими действиями значительный ущерб социально-экономической обстановке в регионе.