Полиция в Париже пресекла беспорядки после победы Марокко на ЧМ-2022

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Полиция в Париже пресекла беспорядки на Елисейских Полях после выхода сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре, передает ТАСС. Отмечается, что болельщики, которые собрались после матча, выпустили в направлении полицейских несколько фейерверков. Правоохранительные органы в свою очередь применили гранаты со слезоточивым газом и произвели аресты фанатов.

Болельщики сборной Марокко, которых собралось несколько десятков в центре столицы, выпустили в направлении полицейских несколько фейерверков. Стражи порядка в защитной экипировке применили гранаты со слезоточивым газом и начали задерживать фанатов, — сказано в публикации.

Сборная Марокко обыграла сборную Португалии в матче 1/4 финала со счетом 1:0. Команда стала первой африканской сборной, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. В четвертьфинальном поединке французы одолели сборную Англии со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. У победителей голы забили Орельен Тчуамени (17 минута) и Оливье Жиру (78 минута). В полуфинале Франции предстоит встреча со сборной Марокко.