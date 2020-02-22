https://static.news.ru/photo/34ef100e-55c7-11ea-b896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Vladev/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Полицейские в Болгарии смогли впервые за 17 лет пресечь проведение факельного шествия (Луков марш) ультранационалистов и неонацистов, которые собирались пройти по улице в столичном городе София. Об этом сообщил ТАСС.

В первый раз за 17 лет благодаря усилиям болгарских властей в борьбе с антисемитизмом было предотвращено проведение факельного шествия ультранационалистов и неонацистов, известного как «Луков марш», — приводит заявление МИД Болгарии ТАСС.

Отмечается, что болгарская полиция заблокировала улицы и места сборов участников марша. Однако им позволили возложить цветы около памятной доски дома, где жил сторонник альянса Болгарии с Третьим рейхом генерал Христо Луков.

Политики и общественные деятели поддержали местную полицию и вышли на улицы города с лозунгами «Без нацистов на улицах».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Германии запретили неонацистскую группировку Combat 18, которую считают вооружённым крылом запрещённой на территории ФРГ британской организации Blood and Honour.