Полиция задержала в Турции экс-возлюбленного певицы Юлии Волковой

Турецкая полиция задержала в Анталье бывшего возлюбленного певицы Юлии Волковой, вора в законе Гию Гальского (Георгия Зарандия). С экс-участницей группы «Тату» он не поделил квартиру. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Чтобы выселить авторитета с общей жилплощади, девушка
Мужчина забаррикадировался в квартире. Оттуда его забрали турецкие полицейские. Они поместили его в депортационный центр. Вероятнее всего, авторитета вышлют из страны.
По данным издания, ради теперь уже бывшей возлюбленной мужчина сделал ринопластику, а также набил татуировку с портретом Волковой на левом плече. Но затем отношения в паре испортились.
Ранее оперная певица Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить её бывшего мужа бизнесмена Владимира Тюрина на причастность к ворам в законе. Она направила этот запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Причиной стала программа на YouTube-канале, которую посмотрела оперная дива. В ней рассказывалось о ворах в законе, где главным героем был именно Тюрин.