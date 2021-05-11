Полиция задержала в Турции экс-возлюбленного певицы Юлии Волковой

https://static.news.ru/photo/32195086-b261-11eb-a9ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турецкая полиция задержала в Анталье бывшего возлюбленного певицы Юлии Волковой, вора в законе Гию Гальского (Георгия Зарандия). С экс-участницей группы «Тату» он не поделил квартиру. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Чтобы выселить авторитета с общей жилплощади, девушка обратилась к чеченским коллекторам. Гальскому угрожали по телефону, но затем он заблокировал свой номер. Конфликт с Волковой совпал с противостоянием авторитета с зугдидскими ворами из клана Джангвеладзе. Гальский хотел взять под контроль морской порт, расположенный на границе Зугдидского и Гальского районов Грузии и Абхазии.

Мужчина забаррикадировался в квартире. Оттуда его забрали турецкие полицейские. Они поместили его в депортационный центр. Вероятнее всего, авторитета вышлют из страны.

По данным издания, ради теперь уже бывшей возлюбленной мужчина сделал ринопластику, а также набил татуировку с портретом Волковой на левом плече. Но затем отношения в паре испортились.

Ранее оперная певица Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить её бывшего мужа бизнесмена Владимира Тюрина на причастность к ворам в законе. Она направила этот запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Причиной стала программа на YouTube-канале, которую посмотрела оперная дива. В ней рассказывалось о ворах в законе, где главным героем был именно Тюрин.