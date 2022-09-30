Полиция Ирландии установила личность напавшего на восьмилетнюю украинку

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Полиция Ирландии

Ирландская полиция установила личность подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины, однако еще не задерживала его, пишет газета The Irish Independent. Ребенок, которому нанесли 74 удара ножом, остается в критическом состоянии.

Следователи поговорили со всеми жителями дома, стало известно, что они установили личность подозреваемого и готовятся арестовать его, — сказано в сообщении.

Сообщалось, что перед тем как вызвать правоохранителей, жильцы дома, где проживали украинки, услышали шум в одной из комнат, однако не смогли туда проникнуть. Один из очевидцев вышел на улицу и через окно увидел раненую девочку. Местные жители рассказали, что не знают никого из жильцов дома, так как он был заселен только в последние недели. Всего там проживает около 15 украинцев.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ирландской деревне Клэркасл: восьмилетней украинской беженке нанесли 74 удара ножом, на месте происшествия также была найдена 46-летняя мать девочки без сознания. Врачи рассказали журналистам, что в ходе нападения внутренние органы ребенка не были задеты и у нее есть шанс выжить. Семья проживала в гостинице, которая была переоборудована для размещения переселенцев.