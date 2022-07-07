Полиция Гренобля застрелила мужчину с автоматом Калашникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские во французском Гренобле застрелили молодого человека вооружённого автоматом Калашникова. Инцидент произошёл в центре города. Об этом сообщает радостанция France Bleu.

По данным прокуратуры, правоохранителям поступил сигнал двух мужчинах на скутере, у одного из которых было «боевое оружие». Это оружие он нацелили на прибывший на место происшествия полицейский патруль. В результате один из полиейских открыл огонь.

СМИ сообщает, что погибшему было 24 года. Очевидцы рассказали, что он намеревался «убить других людей».

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс молодой человек открыл стрельбу по участникам парада в честь Дня независимости США. В результате погибли семь человек, около 30 получили ранения. Подозреваемый задержан.