В Гонконге студент колледжа получил огнестрельное ранение во время столкновений с полицией.
Врачи экстренно госпитализировали молодого человека. Его состояние оценивают как критическое. По данным
Масштабные протесты вспыхнули в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали Законодательный совет. Они разбили стеклянные окна и двери, прорвались внутрь и устроили там погромы. Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.
Как ранее писал News.ru, антиправительственные демонстранты в Гонконге применили коррозионную жидкость. От этого пострадали сотрудники полиции и журналисты — они получили ожоги.