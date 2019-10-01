https://static.news.ru/photo/975cf4c6-e45d-11e9-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Гонконге студент колледжа получил огнестрельное ранение во время столкновений с полицией.

Врачи экстренно госпитализировали молодого человека. Его состояние оценивают как критическое. По данным South China Morning Post , сотрудники правоохранительных органов задержали около тридцати протестующих.

Масштабные протесты вспыхнули в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали Законодательный совет. Они разбили стеклянные окна и двери, прорвались внутрь и устроили там погромы. Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.

Как ранее писал News.ru, антиправительственные демонстранты в Гонконге применили коррозионную жидкость. От этого пострадали сотрудники полиции и журналисты — они получили ожоги.