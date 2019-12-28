https://static.news.ru/photo/824d1610-2a49-11ea-a589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту.

Акция начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и пройдёт до делового центра города.

По предварительным подсчётам полиции, в шествии примут участие более 300 тысяч человек.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Как ранее писал NEWS.ru, в Гонконге сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ на улицах и в ТЦ, где находились протестующие, несмотря на рождественскую ночь.