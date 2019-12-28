Полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту.
Акция начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и пройдёт до делового центра города.
По предварительным подсчётам полиции, в шествии примут участие более 300 тысяч человек.
Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Как ранее писал NEWS.ru, в Гонконге сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ на улицах и в ТЦ, где находились протестующие, несмотря на рождественскую ночь.
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