В Гонконге сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ на улицах и в ТЦ, где находились протестующие, несмотря на рождественскую ночь.
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Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Как писал News.ru ранее, американский президент Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Данный документ требует от администрации США предоставления регулярных отчётов законодателям о ситуации в специальном административном районе Китая.
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