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В Гонконге сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ на улицах и в ТЦ, где находились протестующие, несмотря на рождественскую ночь.

По данным South China Morning Post, возле гостиницы Peninsula собрались демонстранты, которые планировали нарушить работу общественного транспорта. Однако полицейские, прибывшие по вызову, распылили слезоточивый газ, благодаря чему смогли сохранить порядок.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Как писал News.ru ранее, американский президент Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Данный документ требует от администрации США предоставления регулярных отчётов законодателям о ситуации в специальном административном районе Китая.