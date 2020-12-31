Полицейские в Пакистане задержали мужчину в костюме вервольфа

https://static.news.ru/photo/b106b304-4c48-11eb-b9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: omar_quraishi/twitter.com

В Пакистане полицейские задержали мужчину, который в костюме вервольфа разъезжал на мотоцикле по улицам Пешавара и пугал прохожих своим рёвом.

Инцидент произошёл в канун Нового года. В соцсетях появилось фото, на котором между двумя сотрудниками полиции стоит человек в тёмном плаще и маске, изображающей волчью голову с оскаленной пастью. Один из стражей порядка держит цепь, с помощью которой скованы руки мужчины.

Комментаторы предположили, что таким образом задержанный защищал себя от коронавируса, надев более надёжную маску, нежели обычная медицинская. Они также поиронизировали над теми, что стражи порядка задержали человека за ношение маски, тогда как этого требует эпидемиологическая ситуация.

Люди боятся этого парня и не покидают своих домов на Новый год во время коронавируса, все остаются в безопасности. Разве это не хорошо? — цитирует The Independent одного из пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей Нововоронежа напугал памятник Алёнке. Они раскритиковали арт-объект за мрачный вид и окрестили его «памятником русской смерти». В итоге изваяние демонтировали и вернули изготовителю. Занимающаяся производством алкоголя башкирская компания выразила желание приобрести его, чтобы сделать символом контрафактной продукции.