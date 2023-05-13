Покушение на символы: Карла III хотят лишить алмазов из короны и скипетра Индия и ЮАР потребовали вернуть им бриллианты, которые являются частью королевских регалий

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удивительное совпадение. Две бывшие колонии Британской империи, над которой никогда не заходило солнце, почти одновременно предъявили права на «солнца» маленькие, но всемирно известные.

Индийский премьер Нарендра Моди готов начать переговоры о возвращении на родину ставшего легендой крупнейшего алмаза «Кохинор», который украшает британскую корону. Ту самую, что только что была возложена на голову Карла III. И почти одновременно общественность ЮАР подняла вопрос о «репатриации» другой драгоценности всемирно-исторического значения — добытого в шахте еще Трансвааля самого крупного в истории ограненного алмаза «Куллинан-1» (более 3100 карат) или «Звезда Африки», который украшает скипетр британского монарха. То есть, не сговариваясь, две страны готовы лишить королевские регалии бывшей империи бриллиантового блеска. А это уже покушение на символы.

Индусы, осознающие рост своего мирового влияния, обосновывают требование компенсацией за колониальное прошлое. Этот тренд, похоже, становится универсальным. Индия сама по себе, как известно, была крупнейшим бриллиантом в короне империи. Однако ныне в Дели настроены вернуть свой материальный символ. К слову, в средние века «Кохинор» украшал Павлиний трон великих моголов. Затем драгоценнейшим камнем завладели персы, которые и подарили его англичанам.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Проблема в том, что по британскому праву подаренная вещь, даже если в свое время она была приобретена сомнительным путем, формально возврату не подлежит. К тому же королевские регалии — частная собственность семейства Виндзоров. Но, как говорится, есть право, а есть справедливость.

В последнее время британские власти прилагают немалые усилия для поддержания своего великодержавного статуса. И сохранение влияние на политику Индии с ее одной из самых растущих экономик мира играет в этой партии не последнюю роль. Потому Лондону придется решать непростую дилемму: расстаться с символом прежнего величия или морально оттолкнуть от себя Дели. В особом неприятном положении (хуже губернаторского) может оказаться очередной британский премьер Риши Сунак, индуист, который, по словам того же Моди, мог бы стать мостом между двумя державами.

В Южной Африке правительство еще никак не высказалось в отношении новой инициативы снизу по поводу судьбы «Куллинана-1». Но не исключено, что там приглядываются к последствиям демарша Дели. К тому же противодействие остаткам неоколониальных отношений в мировой политике и в сфере экономических отношений — это явно суть обсуждений на грядущем саммите БРИКС, в который входят и Индия, и ЮАР. Недаром китайский лидер Си Цзиньпин обещает небывалые исторические изменения, каких не было сто лет. И на таком фоне требования о возвращении некогда утраченных алмазов выглядят просто неким дополнительным нюансом мировой перестройки.

Однако стремление бывших колоний вернуть утраченные артефакты может стать сильным рычагом морального давления на бывшие колониальные империи, которым приходится маневрировать, сдав в исторический архив свою прежнюю манеру снисходительно, через губу реагировать на законные требования своих бывших подмандатных территорий.

Ну а бриллианты могут оказаться не только лучшими друзьями девушек, но и тем самым разрушающим старое алмазным буром.