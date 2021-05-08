Пограничники Украины и США провели манёвры в Чёрном море

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Правительство ФРГ предоставило привитым гражданам страны ряд привилегий. Так, вакцинированные от коронавируса немцы освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается комендантский час. Кроме того, в парикмахерских и других местах...