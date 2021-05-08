Пограничники Украины и США провели манёвры в Чёрном море

Корабли береговой охраны США и морской охраны Украины провели совместные учения в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении украинской Государственной пограничной службы.
За манёврами пограничников наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля,
Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton, — заявили в погранслужбе.