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Пограничники Украины и США провели манёвры в Чёрном море

14:54, 09 мая 2021
Фото: DPSUkraine/facebook.com

Корабли береговой охраны США и морской охраны Украины провели совместные учения в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении украинской Государственной пограничной службы.

За манёврами пограничников наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля, отмечается в сообщении. 

Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton, — заявили в погранслужбе. 

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